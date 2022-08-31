Депутатов собирают для дачи согласия на назначение акима Актюбинской области, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Уразалин ушёл с должности акима Актюбинской области Фото: акимат Актюбинской области Нового главу региона выберут на собрании депутатов маслихатов. А значит Ондасын Уразалин покидает свой пост. Однако соответствующий указ президент пока не подписал. На сайте Актюбинского областного маслихата сообщается, что 31 августа пройдёт собрание депутатов.
- На рассмотрение вносится вопрос о даче согласия на назначение акима Актюбинской области, - говорится в объявлении.
Ондасын Уразалин возглавил Актюбинскую область в феврале 2019 года. К слову, сегодня уже сменили акима Туркестанской области.