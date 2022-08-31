Водоснабжение планируют приостановить сегодня, 31 августа, с 14:30, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Как лето, так начинаются проблемы с водой: уральцы возмущены аварией на КНС Как сообщили в ТОО «Батыс су арнасы», в связи с аварийной ситуации на КНС–2, возможна приостановка водоснабжения в центральной части города, микрорайоне Мясокомбинат, Ремзавод, посёлках Деркул и Зачаганск.
- Просим потребителей иметь необходимый запас воды. Приносим извинения за временные неудобства, - обратились к уральцам в коммунальной компании.
Время проведения работ - с 14:30.