Драка пьяных мужчин у ресторана попала на видео в Атырау
Пьяные мужчины подрались сегодня, 31 августа, примерно в 5:44.
Скриншот с видео
Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, сотрудники Центра оперативного управления полиции Атырау через камеры видеонаблюдения заметили драку мужчин перед рестораном на улице Баймуханова.
- На место сразу же направили полицейских. По прибытию стражей порядка один из мужчин пытался скрыться, но ему не удалось. Личности 35-летнего и 41-летнего мужчин установлены. По результатам медицинской экспертизы, они находились в состоянии алкогольного опьянения средней степени, - пояснили в ведомстве.
В отношении них составлен административный протокол за мелкое хулиганство. Собранные документы направили в суд.
