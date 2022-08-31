Он освобождён от должности заместителя премьер-министра, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». .. возглавил Актюбинскую область Ранее сообщалось, что нового главу региона выберут на собрании депутатов маслихатов. А значит Ондасын Уразалин покидает свой пост, который занимал с февраля 2019 года. Позже Акорда сообщила, что указом президента Ондасын Уразалин освобождён от должности акима Актюбинской области. Другим указом на пост акима назначен Ералы Тугжанов. Он освобожден от должности заместителя премьер-министра, которую занимал с февраля 2020 года. К слову, на должность акима также выдвигался текущий аким Актобе Асхат Шахаров. Но 104 депутата из 160 проголосовали за Тугжанова.