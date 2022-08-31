- С санкции суда арестованы обнаруженные денежные средства вышеуказанных граждан на сумму почти девять миллионов долларов, золотые брендовые украшения, 154 объекта недвижимого имущества подозреваемых и аффилированных с ними лиц. Изъято 19 автомобилей премиум класса, - говорится в сообщении.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе агентства по финансовому мониторингу сообщили, что проводится досудебное расследование по факту рейдерского захвата ряда компаний. По предварительным расчётам, сумма причинённого ущерба составила свыше 18 миллиардов тенге. 14 июля в отношении граждан Бабаева, Танашева, Абижанова и Алтыбасарова судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. Подозреваемые Коспаев, Шалин и Имашев объявлены в международный розыск.В агентство продолжают поступать заявления граждан, пострадавших от рейдерства подозреваемых. В июле сообщалось, что в Алматы пресечена деятельность группы лиц, которая долгое время промышляла рейдерскими захватами известных бизнес-структур. Злоумышленники путём применения насилия, угроз и шантажа заставляли известных в стране предпринимателей безвозмездно передавать свою собственность. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.