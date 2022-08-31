Это шестой инцидент с птицами за месяц. Второе за день столкновение самолёта с птицей произошло в Актобе Фото: AirAstana 31 августа на рейсе Алматы - Актобе во время захода на посадку птица попала в датчик индикации температуры окружающей среды самолёта Аirbus A321.
- Благодаря находящемуся в Актобе инженеру, направленному на осмотр другого воздушного судна, задержка обратного рейса КС 864 Актобе - Алматы не превысила одного часа, - сообщили в пресс-службе Air Astana.
Напомним, утром на рейсе Анталья - Актобе в створку шасси самолёта FlyArystan при посадке попала птица. И для инспекции борта из Алматы вылетел инженер. Задержка двух рейсов тогда составила три часа и 15 часов. Авиакомпания заявила, что это уже сотый случай столкновения с пернатыми с начала года, что «обоснованно вызывает опасения авиакомпании».