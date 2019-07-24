Иллюстративное фото из архива "МГ" – Где-то около двух тысяч фактов в разных областях. Повальная проверка идет, поэтому могут появляться (новые факты. - Прим.). Конечно, некоторые добровольно возмещают те средства, когда мы показываем нарушения законодательства, не все возвращают. Таких мы передаем в правоохранительные органы. Органы дальше работают, могут в суд передать. В судебном порядке будут взыскиваться, - рассказала она в кулуарах правительства. По словам вице-премьера, на сегодня АСП получают более 240 тысяч семей, это 1,4 миллиона человек. -Мы видим, есть факты фальсификации, незаконные назначения. К сожалению, когда в стране что-то хорошее принимается, тут же появляются люди, которые хотят на этом заработать, тоже получить выплаты, хорошие выплаты - 105 тысяч тенге на семью. Поэтому на всякие меры идут, где-то скрывают доход, где-то там разводы у нас идут фиктивно и так далее, - добавила вице-министр. Абдыкаликова добавила, что при Министерстве труда и социальной защиты созданы группы по выявлению незаконных получателей господдержки. -Первая проверка уже прошла, все материалы мы передали. Все фотографии сняла группа, которая работала. Некоторые имеют коттеджи, машины хорошие, доходы и так далее, - заключила она. Министр труда и соцзащиты населения Бердибек Сапарбаев заявил, что все дела о мошенничестве с АСП переданы правоохранительным органам. -На местах есть комиссия, они будут выявлять (мошенничество с АСП. - Прим.). Им дано такое поручение, - сказал Бердибек Сапарбаев в кулуарах правительства. Ранее Бердибек Сапарбаев указал на нарушения, с которыми выдается адресная социальная помощь в регионах. Он заявил, что пособия платили людям с 3-этажными коттеджами и автомобилями. Акимат Алматы также показал дома некоторых людей, которые получали адресную социальную помощь как нуждающиеся. Люди жили в трехэтажных домах и имели дорогостоящие внедорожники. В мае Касым-Жомарт Токаев заявил об увеличении количества разводов в стране для получения женщинами статуса матери-одиночки и увеличенных пособий. Напомним, в 2019 году порог черты бедности был повышен с 50 до 70 процентов от прожиточного минимума. Многодетные семьи, чей доход ниже 70 процентов от прожиточного минимума, то есть меньше 20 788 тенге в месяц на одного члена семьи, с апреля получают повышенную АСП - по 20 789 тенге на каждого ребенка. Также по новым правилам в качестве дохода не учитываются стипендии детей, пособия по инвалидности и другие специальные пособия.