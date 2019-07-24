Несмотря на то, что база «Алаш» открылась в начале года, она уже стала излюбленным местом отдыха для горожан и жителей пригорода. Ехать туда нужно по самарской трассе, не доезжая до поста, свернув направо в сторону с. Макарово.Вас сразу же привлечет искусственно созданный комфортный и чистый пляж с белым песком. Это уютное место для семейного отдыха, да и с друзьями здесь можно оторваться по полной.Чтобы позагорать под ласковыми лучами солнца, вам предоставят шезлонги. Для детей здесь раздолье: бассейн, качели. А для тех, кто любит активные виды спорта, на территории базы отдыха есть площадка для волейбола и теннисный стол.Взрослые могут спуститься вниз на пристань и поплавать или понырять с тарзанки в теплые воды Чагана. Имеются кабинки для переодевания и душевые кабины. Внизу также есть столик, где можно сидя любоваться природой и мечтать о прекрасном или же просто почитать книжку, покопаться в интернете, а кто-то просто захочет поработать за ноутбуком.Кстати, о безопасности можете не волноваться. На территории базы отдыха есть видеонаблюдение и работают охрана и спасатели. Тем не менее, о безопасности своих детей и вас самих тоже не следует забывать и вести себя правильно на пляже и на реке. На пляже расположены столики с зонтами, где можно будет перекусить или просто посидеть за дружеской беседой и пропустить кружку пива. Немаловажная информация: работают туалеты.Если вы приехали с детьми или друзьями, можете расположиться в отдельной беседке, аренда которой бесплатная, достаточно заказать стол (депозит) на сумму от 10 000 тенге, а с топчанами в азиатском стиле – от 20 000 тенге.Кроме этого работают летнее кафе и бар, где в меню вам предложат разнообразные блюда восточной кухни: различные виды шашлыков, мясо «садж», манты, плов, мясо по-тайски, овощные и мясные салаты и закуски. Также вы можете заказать различные прохладительные напитки и коктейли. В общем, пальчики оближите. Поэтому продукты и напитки с собой приносить не нужно. А можно захватить с собой маринованное мясо и самим приготовить шашлыки или мясо на гриле. Для этого вам в аренду предоставят мангал, розжиг и шампуры.Если же вы хотите отпраздновать важное семейное событие, можно арендовать кафе, здесь даже можно провести небольшую свадьбу. Это отличное место для проведения корпоративов – ваши сотрудники останутся довольны.Хотите дискотеку? Не вопрос! Целый день здесь звучит зажигательная музыка. И еще приятный сюрприз для всех: в планах администрации базы отдыха проводить здесь OpenAir-тусовки и пенные вечеринки. Главный момент - вход на базу отдыха «Алаш» бесплатный. Так что не теряйте даром время, быстренько собирайтесь и сюда – получать от жизни удовольствие!