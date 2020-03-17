Среди трех человек, у которых нашли коронавирусную инфекцию в Казахстане, есть двухлетняя девочка. Об этом сообщил официальный представитель Министерства здравоохранения Диас Ахметшарип, передает корреспондент Tengrinews.kz. Более 400 детей-сирот обрели своих опекунов с начала года Фото из архива "МГ" Первый случай - девочка 2018 года рождения. Она прилетела 13 марта рейсом Берлин - Минск - Алматы. Помещена в детскую инфекционную больницу Алматы. Второй случай - мужчина 1966 года рождения. Прилетел в Алматы из Москвы 10 марта. Третий случай - мужчина 1956 года рождения также прибыл рейсом из Москвы. На сегодняшний день в стране подтверждено 13 случаев регистрации коронавируса, из них в Алматы - 11 случаев, в Нур-Султане - два случая. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввёл в стране чрезвычайное положение с 16 марта. Оно продлится до 15 апреля.
Минздрав Казахстана рекомендует придерживаться пяти мер профилактики: - часто и тщательно мыть руки и лицо с мылом; - использовать спиртовые антисептики для рук; - избегать мест массового скопления людей; - избегать контакта с больными людьми; - в случае появления симптомов простудных заболеваний (повышение температуры тела, заложенность носа, кашель, боль в горле) необходимо немедленно вызвать скорую помощь на дом.
