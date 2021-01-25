Болатбек Каюпов сообщил, что такой подарок коллеги сделали на его день рождения, и в момент получения конверта он был пьян, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В момент передачи конверта с деньгами я был пьян - экс-глава облздрава дал первые показания в суде ЗКО Фото из архива "МГ" Сегодня, 25 января, состоялось первое заседание суда по делу о получении взятки экс-главой облздрава Болатбеком КаюповымПроцесс проходит под председательством судьи Уральского городского суда Аскара Исмайлова. На скамье подсудимых Болатбек Каюпов со своим пособником Сериком Туралиевым. В ходе судебного заседания допросили Болатбека Каюпова. - Ко мне обратилась представитель ТОО "Орда мед" Саржан Булекова с просьбой оказать содействие в тендере на закуп медицинского оборудования. Взамен обещала вознаграждение. Я отказался. Заявлять никуда не стал, так как я сам человек добрый, а она воспитывала ребенка и, по ее словам, в случае, если ее компания не выиграет тендер, то ее уволят с работы. Позже Булекова стала тесно общаться с моими подчинёнными, а именно с сотрудниками отдела государственных закупок. Время было тяжёлое, период пандемии, и я не стал заморачиваться по этому поводу, - рассказал экс-глава облздрава. По словам Болатбека Каюпова, на день рождения его друг Айдос Себепов в машине дал ему конверт и сказал, что это подарок от коллектива. - Я был после застолья, выпивший, в состоянии эйфории и взял конверт, - сказал экс-глава облздрава. Позже эти деньги были обнаружены в сумке супруги Каюпова, которая тоже была вместе с ними. Айдос Себепов, по словам экс-главы облздрава, ранее работал в областной больнице. Однако позже его перевели в отдел финансов в управление здравоохранения. По словам судьи, в момент освидетельствования Айдос Себепов находился в состоянии наркотического опьянения. Сама Саржан Булекова заявила, что с показаниями Каюпова не согласна. – Не было такого, чтоб я сама пришла к нему и предлагала вознаграждение за содействие. В мае я пришла в управление здравоохранения, чтобы познакомиться с Каюповым. Уму не постижимо, чтобы при  первой встрече говорить о таких вещах. До подписания акта выполненных работ Каюпов сам конкретно мне сказал, что за подписанный договор я должна заплатить ему 10%, - отметила Саржан Булекова. Кроме этого, Болатбек Каюпов заявил, что никогда прежде не видел Серика Туралиева. Напомним, о задержании Болатбека Каюпова стало известно 29 октября. Следователь по особо важным делам первого Департамента Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров рассказал, что Болатбек Каюпов вместе со своим пособником с 12 по 23 октября 2020 года получили от директора компании денежные средства в общей сумме 7,8 миллиона тенге в виде взятки в значительном размере за беспрепятственное подписание актов выполненных работ и приемки ТМЦ по ранее заключенным с ТОО договорам о государственных закупках на поставку медицинского оборудования (мониторов) на общую сумму 78 млн тенге. Позже стало известно, что дело было передано в суд.