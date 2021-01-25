Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации первого заместителя начальника УП города Уральск Жантемира Иманалиева, вопрос бытового насилия над детьми сохраняет актуальность. – В прошлом году у нас зарегистрирован рост количества преступлений в отношении детей в семейно-бытовой сфере, где несовершеннолетние подверглись физическому и сексуальному насилию. Кроме того, увеличилось число детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации из-за психологического давления. Во-первых, это дети, которые проживают с родителями, не состоявшими на учете в полиции, но в этих семьях постоянно происходят ссоры и словесные перепалки. Свидетелями этих ссор становятся дети. Только за январь этого года зарегистрировано 47 таких семей, в которых воспитываются 54 ребенка. Во-вторых, это дети, воспитывающиеся в неблагополучных семьях, которые состоят на учете как злоупотребляющие спиртными напитками и наркотическими веществами, а также родители, которые имеют непогашенную судимость и состоят в службах пробации. Таких семей в городе 98, в них воспитываются 184 ребенка, - рассказал Жантемир Иманалиев. Как отметил заместитель акима Уральска Бакытжан Нарымбетов, одной из основных функций комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав является организация работы по выявлению и социально-психологической реабилитации детей, находящихся в положении, представляющем опасность для их жизни и здоровья. – В прошлом году на заседании комиссии мы неоднократно обсуждали меры, предпринимаемые правоохранительными органами, госорганами и неправительственными организациями по исключению угрозы детям, связанным с жестоким отношением к ним. Рассмотрели различные идеи, которые могли бы остановить рост подобных преступлений, определяли недоработки в системе социально-психологического сопровождения детей из группы риска, которые проживают в семьях, склонных к бытовому насилию. Комиссия установила дефицит организаций в городе, которые оказывают помощь такой категории населения. Мы внесли предложение о реорганизации содержания работы городского центра социального развития подростков "Жас урпак". Мы ввели службу социально-психологической поддержки несовершеннолетних, получили поддержку со стороны акима города, - отметил Бакытжан Нарымбетов. Так, служба социально-психологической поддержки несовершеннолетних будет оказывать помощь ребенку, пострадавшему от бытового насилия. Получить помощь несовершеннолетние могут сами, обратившись в центр, а также на основании заявления его родителей или законных представителей, по направлению участкового инспектора полиции либо на основании постановления комиссии по делам несовершеннолетних и защите прав. Руководителем центра назначен Куаныш Дакешев. Служба социально-психологической поддержки несовершеннолетних находится по адресу: улица Курмангазы, 82/1.