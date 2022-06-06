По делу также проходило руководство ТОО, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». В антикоррупционной службе сообщили, что приговором Талдыкорганского городского суда руководитель управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области Тамерлан Разбеков и руководство ТОО «АСПМК-519» признаны виновными в совершении коррупционного преступления. По данным следствия, Разбеков в 2021 году от технического директора и генерального директора ТОО получил взятку в 33 500 долларов за способствование в подписании акта выполненных работ на сумму 96 миллионов тенге. Руководство ТОО осуждено на три года ограничения свободы. Разбеков приговорён к штрафу в размере 100,2 миллиона тенге с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.