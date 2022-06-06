Жертв и пострадавших нет, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Пожар в донерной перекинулся на торговый дом в Алматы Фото: ДЧС Алматы Возгорание донерной началось в 5:45 шестого июня. Огонь перекинулся на кровлю торгового дома по улице Мендикулова.
- Первые подразделения прибыли спустя пять минут. Пожар ликвидировал в 6:30. Отстояли значительную площадь торгового дома, - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы.
Площадь горения составила 150 квадратных метров. Причина пожара устанавливается.