По состоянию на 8:00 шестого июня, завершился подсчёт голосов на 10 012 избирательных участках, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». 69% составила явка на референдуме в ЗКО На брифинге в ЦИК сообщили, что по предварительным данным, «за» проголосовали 77.18%,  «против»- 18.66%. 2.58% бюллетеней признали недействительными, 1.58% бюллетеней не учли при подсчете голосов, так как были отмечены обе галочки. В голосовании приняли участие 7 986 293 человека, явка составила 68.06%. В Казахстане прошёл республиканский референдум. Участки открылись в 7:00 и работали до 20:00. Голосовать было разрешено гражданам РК, достигшим 18-летнего возраста. Референдум официально считается состоявшимся, так как на участки пришло больше половины казахстанцев с правом голоса. По данным экзитпола «СОЦИС-Астана», «за» проголосовало 76.7% опрошенных, «против» - 23.3%. Явка составила 67.5%