Главы спортивных ведомств нарушили Закон «О государственных закупках», передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Представитель филиала РОО «Әділдік жолы» Бауыржан Ахметжан на своей странице в Facebook сообщил, что главы управления и отдела физической культуры и спорта Каймен Есендияров и Артур Шергалиев будут привлечены к административной ответственности. Причина - нарушение Закона «О государственных закупках».
Восьмого сентября прошлого года управление физической культуры и спорта ЗКО заключило договор с ИП «Мамыт» об оказании услуг по пошиву одежды на 7,8 миллионов тенге - 200 штук по 39 150 тенге.
– По Закону государственные закупки способом из одного источника путём прямого заключения договора осуществляются в случаях приобретения товаров и услуг. Однако запрещено закупать любую работу из одного источника, которая по закупается только конкурентными способами госзакупок (конкурс, аукцион, запрос ценовые предложений - прим. автора), где нескольким поставщикам предоставляется равные возможности для участия в закупе, - написал Бауыржан Ахметжан.
Восьмого марта этого года отдел физической культуры и спорта Уральска закупил у ТОО BLS GROUP 75 костюмов на 2,2 миллиона тенге, также из одного источника. Проверка показала, что товар не является объектом интеллектуальной собственности и поставщик не обладает авторскими правами, а отдел не имел права закупать.
– Департамент внутреннего государственного аудита шестого и 20 мая сообщил нам, что управление и отдел заключили договоры необоснованно, - подчеркнул общественник.
По словам Бауыржана Ахметжана, в отношении руководителей ведомств Каймена Есендиярова и Артура Шергалиева будут возбуждены административные дела по статье 207 КоАП «Нарушение законодательства о госзакупках», где предусмотрен штраф 100 МРП или 318 тысяч тенге.
