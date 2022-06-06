Несколько жилых массивов Алматы на день отключат от холодной воды, предупредили в «Алматы су». Уральцев возмущает частое отключение воды из-за аварий Иллюстративное фото из архива "МГ" С часу ночи до 22 часов восьмого июня холодной воды не будет в жилых домах и зданиях в микрорайонах Аксай-4, Аксай-5, Достык, Жетысу-1, Жетысу-2, Жетысу-3, Жетысу-4, Мамыр-1, Мамыр-4, Мамыр-5, Мамыр-6, Мамыр-7.
- Временные ограничения по услуге холодного водоснабжения вводятся для безопасности проведения работ по замене технологического оборудования на сетях водоснабжения Ауэзовского района Алматы, - пояснили в коммунальной компании.
Жителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.