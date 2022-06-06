Дети залезли на подоконник, их спасли полицейские, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Двух малолетней детей оставили дома одних жители Атырауской области Фото: ДП Атырауской области Вызов в полицию поступил в 19:00 пятого июня. Двое детей в возрасте 2-3 лет, стоя на подоконнике, смотрели в открытое окно.
- Прибывшие на место сотрудники Макатского районного отдела полиции залезли в окно второго этажа и вывели детей в безопасное место. В квартире двое детей находились одни, - рассказали в пресс-службе департамента полиции Атырауской области.
Как оказалось, родители 1997 года рождения в это время были на работе. Похожий случай в регионе произошёл накануне. Двухлетний мальчик находился в квартире один. Он вышел на балкон девятого этажа и сбрасывал вниз вещи. Тогда его заметили жители соседнего дома и вызывали полиции.