В управлении предпринимательства заверили, что в скором времени прибудут ещё шесть вагонов, передаёт «Мой ГОРОД».
В ЗКО продолжается сахарная история. Только если раньше уральцы жаловались на его отсутствие на прилавках города, то теперь на «кусачие» цены.
- Вот купила в магазине сахар по 725 тенге за килограмм. Раньше всегда покупали по пять килограмм, и на месяц нашей семье хватало, здесь и на чай и на выпечку. Сегодня купила полкило, не могла уже себе позволить покупать килограммами. С мужем перестали пить чай с сахаром, детям оставляем, сами прошлогоднее варенье доедаем. И смех, и грех. Вспоминаем детство, когда сахар был дефицитом, мама нам по кусочкам давала, сами с папой пили чай с солью, а ещё лук или кислые яблоки добавляли и говорили нам – детям, что это очень вкусно, - рассказала жительница Уральска Алия.
В крупных супермаркетах сахар раскупают по утрам. На рынке продавцы говорят, что тоже с утра сахар бывает по цене 540 тенге за килограмм. В магазинчиках возле центрального рынка сахарный песок продают по 600 тенге за кило.
Между тем в управлении предпринимательства и индустриально-инновационного развития по ЗКО уверили, что сахар в область поступает в достаточно количестве.
- Оптовые поставщики области оплатили за 11 вагонов или 748 тонн сахара. Из них пять вагонов сахара в область завезено, ещё три вагона в пути и оставшееся на стадии загрузки. Мы сами постоянно проводим мониторинг цен. Два дня назад мы выезжали на рынок «Мирлан», сахар в продаже имелся по цене 540 тенге, - рассказал заместитель управления Мирас Сулейменов.
Как стало известно, сахар оптовики покупают у производителей по 450 тенге за килограмм и на местах отпускают розничным торговцам по 517 тенге (с учётом транспортировки). Последние должны будут добавить свои 15% и пустить в продажу.
- Мы проверяем, чтобы надбавка торговцев не превышала 15%. Если покупатели считают, что продавцы набавляют слишком много, то могут обратиться с жалобой в акиматы на местах (городской, районный или сельский). Далее акиматы проведут внеплановую проверку (посмотрят по накладным по какой цене закупался сахар), если проверка выявит нарушения, то в отношении владельцев торговых точек будут приняты соответствующие меры, - уточнил Мирас Сулейменов.
Резкое подорожание сахара в ЗКО произошло вначале марта. Тогда цена на сахарный песок взлетела с 320 тенге до 420 тенге. Позже продукт стали продавать и вовсе по 800 тенге.
