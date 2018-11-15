Жансулу Туремуратова в разные года работала: - Учитель химии в Актауской средней школы Каменского района Западно-Казахстанской области; - Ассистент кафедры химии Уральского педагогического института имени Александра Пушкина; Главный специалист, ведущий специалист, главный специалист, руководитель отдела экологической пропаганды Западно-Казахстанского областного управления экологии и биоресурсов; - Начальник отдела образования Таскалинского района Западно-Казахстанской области; - Директор СОШ №6 отдела образования города Уральска; - Начальник отдела труда, занятости и социальной защиты населения, начальник отдела образования, начальник отдела образования и спорта Теректинского района Западно-Казахстанской области; - Начальник отдела по контролю за лабораторными анализами Западно-Казахстанского областного филиала государственного учреждения «Жайық-Каспийский департамент экологии», города Уральск; - С сентября 2010 года руководитель отдела образования города Уральска.

Фото из архива "МГ" - По решению конкурсной комиссии, на должность руководителя городского отдела занятости и социальных программ города Уральска назначена Туремуратова Жансулу Менешевна, - сообщили в пресс-службе акима Уральска. Нужно отметить, что должность руководителя городского отдела образования, которую восемь лет занимала Жансулу ТУРЕМУРАТОВА, остается вакантной. Туремуратова Жансулу Менешевна. Образование-высшее. Окончила в 1983 году Уральский педагогический институт им.Александра Пушкина, в 2006 году - Западно-Казахстанский институт языков и менеджмента «Евразия», в 2013 году - Западно-Казахстанский инженерно-гуманитарный университет, в 2014 году - университет of Reading Великобритания, (стипендиант казахстанской программы «Болашак»).