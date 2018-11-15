Сегодня, 15 ноября, посетителей центра обслуживания населения встречали звезды местного масштаба - певцы и артисты Казахского драматического театра. Они попробовали себя в качестве консультантов, выдавая услугополучателям справки и талоны электронной очереди. Заслуженный деятель Казахстана, певица, лауреат республиканских конкурсов Жанылсын Хасанова встречает клиентов за стойкой ЦОНа. Артистка говорит, что труд инспектора очень сложен. Здесь нужны не только профессиональные знания, но и оперативность, грамотность и коммуникабельность. - Сейчас многие услуги доступны в электронном формате. Но для пожилых людей необходим ЦОН. Им очень сложно разобраться в новых технологиях, - отметила Жанылсын Хасанова. Певец и композитор Жаскелен Гайсагалиев тоже решил попробовать себя в качестве консультанта. Он говорит, что работа ЦОНа изменилась. -Раньше здесь люди стояли часами. Сейчас инспектор обязан предоставить услугу за 30 минут. И это время контролируется. За время работы я многое узнал, - отметил он. С начала этого года филиалом некоммерческого акционерного общества "Государственнаякорпорация "Правительство для граждан" оказано более миллиона услуг. 453 вида услуг доступны в электронном формате. - Цель нашей акции – показать доступность и прозрачность работы центра обслуживания населения, - отметил PR-менеджер НАО Государственная корпорация «Правительство для граждан» Жадигер Дарменов. В ЦОНе отметили, что подобные акции станут проводиться на постоянной основе. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Руслан АЛИМОВ