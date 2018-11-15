Заслуженный деятель Казахстана, певица, лауреат республиканских конкурсов Жанылсын Хасанова встречает клиентов за стойкой ЦОНа. Артистка говорит, что труд инспектора очень сложен. Здесь нужны не только профессиональные знания, но и оперативность, грамотность и коммуникабельность. - Сейчас многие услуги доступны в электронном формате. Но для пожилых людей необходим ЦОН. Им очень сложно разобраться в новых технологиях, - отметила Жанылсын Хасанова. Певец и композитор Жаскелен Гайсагалиев тоже решил попробовать себя в качестве консультанта. Он говорит, что работа ЦОНа изменилась. -Раньше здесь люди стояли часами. Сейчас инспектор обязан предоставить услугу за 30 минут. И это время контролируется. За время работы я многое узнал, - отметил он. С начала этого года филиалом некоммерческого акционерного общества "Государственнаякорпорация "Правительство для граждан" оказано более миллиона услуг. 453 вида услуг доступны в электронном формате. - Цель нашей акции – показать доступность и прозрачность работы центра обслуживания населения, - отметил PR-менеджер НАО Государственная корпорация «Правительство для граждан» Жадигер Дарменов. В ЦОНе отметили, что подобные акции станут проводиться на постоянной основе.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.