- Это огромный прорыв. Прекрасный результат. Две золотые медали завоевали наши земляки. Они очень долго шли к этой победе. Это в первую очередь заслуга тренеров. Также федерация самбо нас поддержала. Кроме этого, за десять месяцев этого года спортсмены из нашего региона выезжали более чем на 500 различных сборов и чемпионатов, - заявила руководитель управления физической культуры и спорта ЗКО Асия АМАНБАЕВА.

Самолет с чемпионом приземлился в 9.20. Победителя встретило руководство руководство управления физической культуры и спорта ЗКО, тренеры, родные и близкие победителей, а также обычные жители города, которые пришли поздравить Нурбола СЕРИКОВА с долгожданной победой. – Я горжусь своим внуком. 17 ноября мне исполняется 74 года. Его победа - лучший подарок для меня. А 16 ноября ему будет 25. Внуку желаю здоровья, великих вершин, много побед. Пусть он своими победами возвышает нашу страну. В день, когда Нурбол одержал победу, все родственники и друзья были очень счастливы. Это его труд, его победа. Всем огромное спасибо. В первую очередь его первому тренеру, нынешнему тренеру. Спасибо народу, - заявила бабушка чемпиона Муслима ГАЛИМОВА. Стоит отметить, что Нурбол СЕРИКОВ выступал в весовой категории 68 килограммов и в финале встретился с борцом из Азербайджана. В финальной схватке Нурбол одержал победу. - В соревнованиях принимали участие спортсмены из 90 стран мира. Все прошло на высоком уровне. У меня было пять схваток. Первая встреча прошла с борцом из Монголии, вторая встреча со спортсменом из Кыргызстана, потом из Латвии. В полуфинале встретился с борцом из Белоруссии. А соперник в полуфинале был очень сильным. В прошлом году на чемпионате мира я ему проиграл. Я очень рад, что смог добиться победы. Всем спасибо, что верили в меня, что радовались со мной, что болели за меня, - рассказал Нурбол СЕРИКОВ. Выяснилось, что в 2018 году спортсмены из ЗКО выезжали более чем на 500 различных соревнований.