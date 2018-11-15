Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным РГП "Казгидромет", в Уральске будет ясно, днем 2 градуса тепла, ночью до -12. В Атырау переменная облачность, днем 3 градуса выше нуля, ночью -7. В Актобе солнечная погода. Днем столбик термометра поднимется до +2, ночью до 15 градусов мороза. В Актау днем температура воздуха составит 8 градусов выше нуля, ночью +2.