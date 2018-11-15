Основная цель мероприятия - ознакомление с работами, проводимыми на этапах перехода казахского письма на новый национальный алфавит на основе латинской графики, утвержденного указом президента Республики Казахстан. В ходе встречи члены республиканской национальной комиссии, организованной национальным научно-практическим центром «Тил Казына» рассказали о новой модели казахского алфавита. - Главной задачей для нас сейчас является собрать все предложения и замечания по переходу на латинскую графику казахского языка. Свою предложения может внести каждый казахстанец. Поэтому мы проводим такие встречи во всех регионах. На данный момент мы доносим до общества то, на сколько важна данная реформа и какие плюсы она несет. Конечно, мнение людей неоднозначно, но мы готовы выслушать всех, - пояснил член республиканской национальной комиссии Аман АБАСИЛОВ. Проект правил правописания по переходу казахского языка на латиницу был представлен на рассмотрение национальной комиссии 27 сентября 2018 года. Сейчас во всех регионах нашей страны проводятся встречи с населением, где каждый может внести свои предложения по данному вопросу. На сегодняшний день еще не решен и вопрос о количестве букв в новом алфавите. - На сегодняшний день обсуждения перевода казахского языка на латиницу проводятся повсеместно. Пока еще нет точного алфавита и какие буквы в него войдут и сколько их будет пока неизвестно. Рассматривается и вопрос правописания слов, которые были позаимствованы из других языков, - сообщил директор центра развития языков ЗКАТУ им. Жангир хана Аскен МУХАМБЕТКАЛИЕВ. В Казахстане сейчас проводится опрос по правилам правописания, а также анализируются предложения по усовершенствованию нового казахского алфавита. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.