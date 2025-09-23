Экзамен планируют сделать международным, с высокой методологической точностью и качественными вопросами.

Разрабатывать новые вопросы для теста будет известная американская компания Educational Testing Service (ETS), которая занимается экзаменами уже более 75 лет. С ней сотрудничают правительства и университеты по всему миру. Об этом заявил глава отечественного министерства науки и высшего образования Саясат Нурбек.

— Будет создана специальная рабочая группа под руководством и привлечением лучших специалистов Educational Testing Service (ETS). Лучшие специалисты мирового уровня будут задействованы в многоэтапной работе по трансформированию нашего Единого национального тестирования в международный тест с самой лучшей методологией и с самым лучшим качеством вопросов, — сказал министр просвещения Саясат Нурбек.

Саясат Нурбек вместе с президентом сейчас находятся в Нью Йорке. Сколько времени займёт трансформация пока неизвестно, но в 2026 году изменений не будет.

Напомним, что в 2023 году уже вносили изменения в структуру тестирования. Уменьшали в тестовых заданиях с одним правильным ответом количество вариантов. В тестовых заданиях с одним или несколькими правильными ответами количество вариантов уменьшали с восьми до шести.