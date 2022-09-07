С 2023 года внесут изменения в два предмета на ЕНТ
Директор Национального центра тестирования Руслан Емелбаев рассказал, что внесены изменения в предметы «История Казахстана» и «Грамотность чтения».
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Со следующего ЕНТ в одном варианте дисциплины «История Казахстана» будет 20 тестовых заданий (20 баллов):
с 1 по 10 – тестовые задания с выбором одного правильного ответа,
с 11 по 20 – тестовые задания на основе контекста (два контекста по 5 вопросов).
Изменения коснутся и «Грамотность чтения». Теперь в его структуре 15 тестовых заданий по три текста.
- Также мы решили внести изменения в структуру заданий ЕНТ. В результате принято решение: уменьшить в тестовых заданиях с одним правильным ответом количество вариантов с пяти до четырёх; в тестовых заданиях с одним или несколькими правильными ответами количество вариантов с восьми до шести, - написал Емелбаев.
По его словам, это обеспечит высокую объективность оценки абитуриентов и позволит провести подробный статистический анализ.
