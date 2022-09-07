50 миллионов тенге собрали малышу из Уральска на укол за границейИлье Смирнову требовалось собрать один миллион тенге, чтобы посетить зарубежных врачей и не потерять зрение на втором глазу, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Годовалый малыш из Уральска ослеп на один глаз Илья Смирнов. Фото предоставлено Галиной Лапиной-Смирновой Илья Смирнов уже в двухмесячном возрасте перенёс сложную операцию на глаза в Санкт-Петербурге. Затем он ездил на диагностику, реабилитацию, но увы, осложнения после операции не обошли стороной малыша. Как рассказала мама Ильи - Галина Лапина-Смирнова, у её сыночка появилось слишком сильное покраснение в глазах и повышенное глазное давление. Выписанные капли уже не справлялись, им назначили более сильный препарат. А позже врачи из Санкт-Петербурга назначили срочную диагностику и возможно операцию. Семье удалось собрать один миллион тенге, но с повышенным курсом рубля недоставало еще одного миллиона тенге. Мама малыша вновь обратилась в редакцию и семье открыли сбор. Сегодня, седьмого сентября, Галина сообщила, что они собрали всю недостающую сумму и завтра отправляются к зарубежным врачам.
- Спасибо каждому, кто нам помог. Многие звонили нам, советовали, поддерживали, спрашивали. Да, меня подкосила новость о том, что у Ильи не видит один глаз, но я мама и должна верить только в лучшее и делать всё возможное для своего чада. Низкий всем поклон, - плача, произнесла Галина.

История Ильи

В августе прошлого года в редакцию «МГ» обратилась мама на тот момент двухмесячного Ильи - Галина Лапина-Смирнова. Женщина рассказала, что её сыну поставили неутешительный диагноз - глаукома обоих глаз и ему необходима срочная операция. Тогда мама малыша была у офтальмолога в поликлинике, посетила частные клиники, дважды ездила в Алматы в КазНИИ глазных болезней, где врачи назначали только терапевтическое лечение - глазные капли. Галина говорила, что в КазНИИ врачи обещали сделать операцию только в пятимесячном возрасте, если не будет никаких отрицательных показаний у малыша. Но после приёма капель у Ильи начался воспалительный процесс. Родители малыша начали собирать деньги, чтобы отправиться в Санкт-Петербург к доктору Олегу Дискаленко. Там им обещали вернуть зрение малышу даже в двухмесячном возрасте. Неравнодушные казахстанцы перечислили 1,5 миллиона тенге. Сбор был закрыт, и мама с малышом уехали на операцию, которая прошла успешно. Позже Илье назначили операцию на левый глаз. 31 декабря 2021 года мы писали, что семье не хватало 370 тысяч тенге. Чудо совершилось, менее чем за сутки жители разных уголков страны помогли собрать недостающую сумму. В марте этого года Галина вновь обратилась к неравнодушным казахстанцам за помощью. Она рассказала, что сейчас поставлен диагноз на правый глаз «Субкомпенсированная врождённая оперированная развитая глаукома, заднекапсулярная катаракта, миопия средней степени с астигматизмом». На операцию нужно было 1,5 миллиона тенге. Операция была проведена, но у малыша начались осложнения. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.