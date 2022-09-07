ТОО «Алау» - 25 АГЗС (реализация без ограничений);

ТОО «Тәуекел» - 15 АГЗС реализация без ограничений);

ТОО «BKKS LPG» - 14 АГЗС (реализация без ограничений);

ТОО «Neftek Operating» - 15 АГЗС (по талонам);

ТОО «Элит Газ» - 8 АГЗС (реализация закрыта с 25 августа);

ТОО «Сатурн Лимитед» - 7 АГЗС (по талонам);

ТОО «Venoil» - 7 АГЗС (по талонам);

ТОО «Gas Trade RB» - 5 АГЗС (реализация закрыта с первого сентября);

ТОО «ЖетыГаз» - 4 АГЗС (реализация без ограничений);

ИП «Нур» - 1 АГЗС (реализация без ограничений);

ИП «Нұр-Темір» - 1 АГЗС (реализация закрыта с 25 августа);

ИП «Үміт» - 1 АГЗС (реализация закрыта с первого сентября).

Фото из архива "МГ" Как сообщили в акимате ЗКО, 23 августа АО «СНПС-Актобемунайгаз» уведомило о проведение капитального ремонта оборудования Жанажольского нефтегазоперерабатывающего комплекса. Он проходит с 31 августа по 11 сентября. ПоэтомуТак как необходимые объёмы сжиженного нефтяного газа на сентябрь частично не отгружены, крупные операторы ТОО «Алау» и ТОО «Тәуекел» должны были приобрести дополнительную тысячу тонн у «Тенгизшевройла». Однако в соответствии с тендерными закупками ТОО «Тенгизшевройл», на сентябрь ТОО «Алау» не удалось приобрести дополнительные объёмы, а ТОО «Тәуекел» приобрели 320 тонн.из 103:К слову, в прошлом году на внутреннем рынке реализовано 33 220 тонн сжиженного нефтяного газа. В этом году только за семь месяцев реализовано 31 506 тонн.