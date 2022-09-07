Реализацию без ограничений осуществляют 44 заправки. 300 тонн сжиженного газа осталось в ЗКО Фото из архива "МГ" Как сообщили в акимате ЗКО, 23 августа АО «СНПС-Актобемунайгаз» уведомило о проведение капитального ремонта оборудования Жанажольского нефтегазоперерабатывающего комплекса. Он проходит с 31 августа по 11 сентября. Поэтому приостановлена отгрузка сжиженного нефтяного газа железнодорожным транспортом с четвёртого по 10 сентября. Так как необходимые объёмы сжиженного нефтяного газа на сентябрь частично не отгружены, крупные операторы ТОО «Алау» и ТОО «Тәуекел» должны были приобрести дополнительную тысячу тонн у «Тенгизшевройла». Однако в соответствии с тендерными закупками ТОО «Тенгизшевройл», на сентябрь ТОО «Алау» не удалось приобрести дополнительные объёмы, а ТОО «Тәуекел» приобрели 320 тонн. На шестое сентября остатки на газонаполнительных станциях области составляют 300 тонн. Без ограничений газ продают 43 автозаправки из 103:
  • ТОО «Алау» - 25 АГЗС (реализация без ограничений);
  • ТОО «Тәуекел» - 15 АГЗС реализация без ограничений);
  • ТОО «BKKS LPG» - 14 АГЗС (реализация без ограничений);
  • ТОО «Neftek Operating» - 15 АГЗС (по талонам);
  • ТОО «Элит Газ» - 8 АГЗС (реализация закрыта с 25 августа);
  • ТОО «Сатурн Лимитед» - 7 АГЗС (по талонам);
  • ТОО «Venoil» - 7 АГЗС (по талонам);
  • ТОО «Gas Trade RB» - 5 АГЗС (реализация закрыта с первого сентября);
  • ТОО «ЖетыГаз» - 4 АГЗС (реализация без ограничений);
  • ИП «Нур» - 1 АГЗС (реализация без ограничений);
  • ИП «Нұр-Темір» - 1 АГЗС (реализация закрыта с 25 августа);
  • ИП «Үміт» - 1 АГЗС (реализация закрыта с первого сентября).
К слову, в прошлом году на внутреннем рынке реализовано 33 220 тонн сжиженного нефтяного газа. В этом году только за семь месяцев реализовано 31 506 тонн.