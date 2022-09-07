Иллюстративное фото из архива "МГ" Наезд произошёл седьмого сентября в 13:45 на пересечении улиц Кунаева и Кулумбетова. 63-летняя пенсионерка с внучкой переходили дорогу на пешеходном переходе. Их сбил 35-летний водитель Nissan Almera. В результате ДТП женщина скончалась на месте происшествия, а внучку доставили в областную детскую клиническую больницу. Девочку после оказания первой медицинской помощи отпустили домой. Полиция ведёт расследование по статье «Нарушение ПДД, повлёкшее по неосторожности смерть человека». Водитель водворён в изолятор временного содержания.