Более того, они начали делиться «лайфхаком» со знакомыми, снизив пассажиропоток на других маршрутах. В Уральске начнут собирать автобусы Иллюстративное фото из архива "МГ" Эксперимент, который превратился в «аттракцион неслыханной щедрости», провели транспортные чиновники Уральска. Как рассказал заведующий сектором пассажирского транспорта отдела ЖКХ Алмаз Ахошев, недавно в автобусах маршрута №22 убрали кондукторов. Ожидалось, что жители будут сознательно оплачивать за проезд. Но этого не произошло.
- Во время эксперимента количество платежей за проезд значительно уменьшилось, то есть многие не оплачивали. К тому же, на других маршрутах снизился пассажиропоток. Возможно, это связано с тем, что на 22-ом можно было проехаться бесплатно. Если в автобусе нет кондуктора, люди не готовы платить 80 тенге, - рассказал Ахошев.
Стоит отметить, что этот опыт уже пережили транспортные компании Алматы после внедрения дифференцированного тарифа. Надежда на добросовестность себя не оправдала и оператор пассажирского транспорта запустил систему контролёров. Они выборочно заходят в разные автобусы разных маршрутов в разное время дня и ночи. И несмотря на это, спустя шесть лет муниципальная компания решила вновь нанять контролёров, чтобы ловить «зайцев» вместе проверяющими транспортного холдинга.