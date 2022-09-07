Количество выходных дней не изменится, передаёт Informburo.kz. Депутаты мажилиса в первом чтении одобрили законопроект, который предусматривает изменения в списке государственных и национальных праздников страны. Предложено исключить День первого президента (первого декабря) из числа государственных праздников. При этом, 25 октября должен стать национальным праздником - Днём Республики, а 16 декабря останется государственным праздником – Днём независимости (сейчас это национальный праздник).
- Первого декабря будет как День государственных символов (рабочий день), к примеру. Я думаю, праздничные мероприятия будут проводиться как всё это время. Как будет проходить День республики: по логике, все мероприятия будут проводиться 25 октября, а 16 декабря будет больше как День памяти, - объяснил министр культуры и спорта Даурен Абаев в кулуарах мажилиса.
  Таким образом, в случае принятия законопроекта, казахстанцы будут отдыхать 25 октября и 16 декабря, но выйдут на работу первого декабря.