По данным «Казгидромета», восьмого сентября днём на юге и востоке ЗКО сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. При этом в Уральске не будет жарко. Жаркая погода сохраняется в ЗКО На большей части республики ожидается усиление ветра.
  • В Уральске синоптики прогнозируют переменную облачность. В дневное время температура воздуха составит +15..+17 градусов, ночью похолодает до +6..+8. Ветер юго-западный до 14 метров в секунду.
  • В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +21..+23 градусов, ночью +10..+12 градусов. Ветер юго-западный до 12 метров в секунду.
  • В Актобе - переменная облачность. Днём ожидается до +18..+20 градусов. Ночью похолодает до +4..+6 градусов. Ветер юго-западный до 13 метров в секунду.
  • В Актау будет ясно. Днём столбики термометра покажут +23..+25 градусов, ночью опустятся до +13..+15 градусов. Ветер юго-западный до 14 метров в секунду.
