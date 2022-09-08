Предзаказы начнут принимать с девятого сентября. Экраны без «чёлки» и спутниковая связь: Apple представила новый iPhone 14 Фото: apple.com Apple официально представила iPhone 14 и iPhone 14 Plus. У обоих моделей пропала «чёлка». iPhone 14 представлен в пяти цветах. Появилась возможность спутниковой связи для экстренных вызовов. Правда использовать её смогут только жители США и Канады, при чём с ноября. Новинки получили улучшенную камеру с основным объективом 12 Мп и новую фронтальную камеру 12 Мп, которая оснащена автофокусом. Смартфон должен лучше снимать при слабом освещении. Время автономной работы увеличено, зарядка должна занимать меньше времени. Предзаказы на смартфоны будут принимать с девятого сентября, а продажи начнутся с 16 сентября для iPhone 14 и седьмого октября для iPhone 14 Plus. Базовая модель будет стоить от 799 долларов (от 375 тысяч тенге), Plus - от 899 долларов (от 422 тысяч тенге). Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.