Среди пострадавших трое детей, передаёт Polisia.kz. Семь человек пострадали в ДТП под Алматы Фото: polisia.kz Недалеко от Уштобе лоб в лоб столкнулись Mitsubishi Galant и ВАЗ-2106. В результате ДТП семь человек пострадали, среди них трое детей. Всех доставили в ближайшую больницу.
- Предварительно установлено, что 39-летний водитель ВАЗ не справился с управлением автомобиля и выехал на полосу встречного движения, - рассказали в полиции.
В обстоятельствах аварии разбираются правоохранители.