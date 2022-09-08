- Предварительно установлено, что 39-летний водитель ВАЗ не справился с управлением автомобиля и выехал на полосу встречного движения, - рассказали в полиции.

Фото: polisia.kz Недалеко от Уштобе лоб в лоб столкнулись Mitsubishi Galant и ВАЗ-2106. В результате ДТП семь человек пострадали, среди них трое детей. Всех доставили в ближайшую больницу.В обстоятельствах аварии разбираются правоохранители.