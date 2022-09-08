Иллюстративное фото из архива "МГ" Уголовное дело в отношении инспектора отдела ювенальной полиции рассмотрел городской суд. По версии следствия, он получил сто тысяч тенге от жителя за прекращение производства по административному делу о ненадлежащем исполнении им обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребёнка. При получении взятки его задержали сотрудники антикоррупционной службы. Страж порядка признался в содеянном. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 30-кратной суммы взятки, то есть 3 000 000 тенге. Также уже бывший правоохранитель пожизненно лишён права занимать должности на госслужбе. Приговор суда в законную силу не вступил.