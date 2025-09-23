Первая пробная поездка состоится 26 октября.

Сколько стоит билет на поезд из Уральска в Москву

11 сентября 2025 года началась продажа билетов на поезд Алматы—Москва. Он будет идти через Уральск.

Цена плацкарта — от 72 тысяч тенге, купе — от 103 тысяч. Поезд начнёт курсировать с 26 октября. Через Уральск он пройдёт 29 октября. На участке Алматы—Саратов к составу добавят два вагона — плацкартный и купейный. Далее в Саратове их прицепят к российскому поезду, и они поедут до Москвы.

Ранее глава КТЖ Ануар Ахметжанов объяснил, что это пока пробный вариант. Сначала решили проверить, будет ли спрос. Если пассажиров окажется много, Казахстан и Россия договорятся запустить полноценный маршрут. Если нет — дополнительные вагоны уберут.



