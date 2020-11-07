Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в межведомственной комиссии по нераспространению коронавирусной инфекции в РК, за прошедшие сутки, 6 ноября, в Казахстане было зарегистрировано 613 новых случаев заражения коронавирусной инфекции, из них 44 случая приходится на ЗКО. К слову, всего в республике было подтверждено 115 439 случаев заражения COVID-19, в ЗКО - 7186. - На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 6 023 человека, среди которых 389 детей. В стационарах находится –2 714 пациент, 163 человека находятся в тяжелом состоянии, 18 – крайней степени тяжести, 23 - на аппаратах ИВЛ, - сообщили в МВК по нераспространению COVID-19. Также за прошедшие сутки было зарегистрирован 161 случай заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 2 случая с летальным исходом. За сутки выздоровели 65 человек. - С 1 августа пневмонией заболело более 38 тысяч человек, более 400 случаев с летальным исходом, - пояснили в МВК. - Выздоровели - 29079 человек.