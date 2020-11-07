Бывшего министра здравоохранения Елжана Биртанов отпустили под домашний арест сегодня, 7 ноября, сообщает Informburo.kz. Экс-глава Минздрава Биртанов задержан по подозрению в растрате денег в крупном размере Фото из архива"МГ" Об этом сообщил его адвокат Дмитрий Куряченко. - Елжан Биртанов находится с сегодняшнего дня под домашнем арестом. Он дома, – сообщил адвокат экс-главы Минздрава. В столичном суде по вопросу об изменении меры пресечения Елжану Биртанову попросили обратиться в прокуратуру. В надзорном органе эту информацию пока никак не комментируют. Елжана Биртанова подозревают в растрате бюджетных средств в особо крупном размере. О задержании бывшего министра стало известно 31 октября. 2 ноября эту информацию подтвердил комитет по финансовому мониторингу. Позже известные врачи страны обратились с открытым письмом в поддержку Елжана Биртанова. Они попросили справедливого расследования в отношении экс-министра и смягчения меры пресечения на время следствия. Врачи Юрий Пя и Вячеслав Локшин, а также лидер партии "Ак жол" Азат Перуашев, сенатор Едил Мамытбеков и другие подписали личное поручительство и ходатайство об изменении меры пресечения на подписку о невыезде в отношении Елжана Биртанова. В тоже время врач-невропатолог Каиргали Конеев создал петицию с требованием оставить без изменений меру пресечения в отношении Елжана Биртанова в виде содержания под стражей.  