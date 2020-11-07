В здании областного филиала партии Nur Otan состоялась встреча активистов Jas Otan с ветераном партии Ольгой Исаевой в рамках проекта «Ұрпақтар сабақтастығы». Встречу открыл председатель ЗКОФ МК Jas Otan Нургали Жолдаскалиев. Он рассказал о направлениях работы проекта «Ұрпақтар сабақтастығы» и представил ветерана партии молодому поколению. - Мы создаем условия для диалога между представителями разных поколений и формируем у молодежи гражданскую ответственность, уважение к старшим и сохранение исторической преемственности поколений, - пояснил Нургали Жолдаскалиев. На встрече Ольге Исаевой было задано много вопросов, касающихся путей становления ее как личности, о достижениях и духовно-нравственных аспектов жизни общества, подрастающего поколения, патриотического воспитания, молодежной политики.