Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, 13 лет женщина имела незаконное двойное гражданство. - Выяснилось, что в 1998 году она вышла замуж за россиянина и переехала в Российскую Федерацию. В 2007 году она приняла гражданство РФ, но не сообщила об этом в органы внутренних дел РК в положенный 30-дневный срок и не сдала казахстанское удостоверение личности. Также установлено, что в период с 2012 по 2019 годы она неоднократно въезжала в РК и выезжала из страны по паспорту РФ, - пояснили в ведомстве. К слову, женщина была доставлена в отдел полиции Курмангазинского района. - В отношении нее составлен административный протокол по ч. 2 ст. 496 КоАП РК «Несообщение в установленные законодательством РК сроки факта приобретения иностранного гражданства», на гражданку наложен штраф в размере 200 месячных расчетных показателей (1 МРП - 2778 тенге, - рассказали в департаменте полиции Атырауской области.