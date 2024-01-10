— В результате аварии в Областную многопрофильную больницу доставили шесть человек. Их осматривают врачи. Другие подробности выясняются. На месте происшествия работают сотрудники полиции, — пояснили в ведомстве.

Авария произошла на окружном шоссе в Уральске сегодня, десятого января, в 21:45. В департаменте полиции ЗКО сообщили, что столкнулись «ВАЗ-21114» и Chery Tiggo.Напомним, седьмого января на окружном шоссе произошла авария, в которой один человек погиб и четверо пострадали. По данным полицейских, за десять дней этого года в ЗКО произошло 11 ДТП, где погибли 12 человек и 21 получили различные травмы.