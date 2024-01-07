21-летняя Алязи одна из пострадавших при взрыве двухэтажного кафе Rizyq на улице Сырыма Датова. Трагедия произошла четвёртого января около 2:00. От хлопка газовоздушной смеси здание кафе обрушилось и начался пожар. Во время взрыва погибли три человека, еще шесть с различными травмами были доставлены в городскую многопрофильную больницу.
Мама девушки говорит, что Алязи как и все студенты подрабатывала в кафе во время каникул. Студентка в сознании и даже узнаёт родственников, но её состояние по-прежнему тяжелое.
— У неё диагностировали термический ожог шеи, лица, спины и обеих верхних и нижних конечностей. Сильный ожоговый шок 35-40 процентов. Лечение в Самаре стоит 1,5 миллиона рублей, неравнодушные люди помогли собрать нужную сумму. Улучшений нет, через пару дней детей повезут в Самару, — говорит мама девушки Дария.
Также за один день было собрано шесть миллионов тенге для другой пострадавшей Айгерим. Они с Алязи учились и работали вместе.
