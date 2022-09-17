Изображение с сайта Pixabay В Уральске с 3 по 17 сентября проводится празднование Дня города. За эти дни проведено 26 мероприятий, из которых 15 культурно-массовых, семь спортивных и другие. Празднование завершится гала-концертом, который пройдет 17 сентября на стадионе имени П.Атояна. Начало мероприятия запланировано на 20:00. Вниманию уральцев будет представлено праздничный театрализованный гала-концерт и фейерверк. Здесь выступят звезды казахстанской эстрады Маржан Арапбаева, Argonya, Sadraddin, а также артисты, различные народные, танцевальные, этно-фольклорные ансамбли. Для проведения мероприятий, сценического оформления и оформления мест проведения праздничных мероприятий, также обеспечения необходимыми техническими средствами, награждения победителей конкурса из бюджетных средств выделено шесть миллионов тенге. Ещё три миллиона тенге планируется направлено на праздничный фейерверк.