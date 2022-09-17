– Во время игры одному игроку из Кызылординской области стало плохо. Мужчина упал и потерял сознание. Ему была оказана первая медицинская помощь, однако, к сожалению, он скончался. Скорее всего, ему стало плохо с сердцем, - рассказал Женис Нигметуллин.

Трагедия произошла сегодня, 17 сентября, около 12:00 на стадионе "Акжайык". Как рассказал заместитель руководителя управления физической культуры и спорта ЗКО Женис Нигметуллин, на стадионе проходила республиканская спартакиада среди ветеранов старше 50 лет. На поле играли команды из Кызылординской и Туркестанской областей.В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО сообщили, что вызов на станцию скорой медицинской помощи поступил в 11:54. По приезду врачи констатировали его смерть. Погибшему было 59 лет. Точную причину смерти покажет назначенная судебно-медицинская экспертиза.