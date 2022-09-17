Сегодня, 17 сентября, несмотря на дождливую погоду на арбате по улице Д.Нурпеисовой собралось множество уральцев. Здесь началось главное празднование Дня города. Вниманию уральцев представили ярмарку местных товаропроизводителей «Сапалы өнім», конкурс художников, фотографов и мобилографов «Сүйікті қалам-Оралым», фестиваль цветов и выставку национальных блюд. Здесь же желающих угощали колбасами, сырами и сладостями. По информации заведующего сектором отдела предпринимательства Мейрама Хайрова, в ярмарке приняли участие 15 местных товаропроизводителей, которые представители свою продукцию. Музыкальными номерами уральцев развлекали представители различных этнокультурных объединений, танцевальные коллективы и местные вокалисты. – Концерт длился более двух часов. Здесь выступали представители различных этнокультурных объединений. Всего в нашей области в мире и согласии проживают представители 82 этносов, функционируют 54 этнокультурных объединений, 16 из которых - в Уральске. От всей души поздравляем уральцев с Днем города и желаем здоровья, мира. добра и процветания, - отметил руководитель КГУ "Когамдык келисим" Медхат Камбетов. Фото автора