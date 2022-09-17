Ярмарка местных товаропроизводителей «Сапалы өнім» проходила на арбате, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Чем угощали уральцев на праздновании Дня города Сегодня, 17 сентября, несмотря на дождливую погоду на арбате по улице Д.Нурпеисовой собралось множество уральцев. Здесь началось главное празднование Дня города. Вниманию уральцев представили ярмарку местных товаропроизводителей «Сапалы өнім»,  конкурс художников, фотографов и мобилографов «Сүйікті қалам-Оралым», фестиваль цветов и выставку национальных блюд. Здесь же желающих угощали колбасами, сырами и сладостями. По информации заведующего сектором отдела предпринимательства Мейрама Хайрова, в ярмарке приняли участие 15 местных товаропроизводителей, которые представители свою продукцию. Музыкальными номерами уральцев развлекали представители различных этнокультурных объединений, танцевальные коллективы и местные вокалисты. – Концерт длился более двух часов. Здесь выступали представители различных этнокультурных объединений. Всего в нашей области в мире и согласии проживают представители 82 этносов, функционируют 54 этнокультурных объединений, 16 из которых - в Уральске. От всей души поздравляем уральцев с Днем города и желаем здоровья, мира. добра и процветания, - отметил руководитель КГУ "Когамдык келисим" Медхат Камбетов. Чем угощали уральцев на праздновании Дня города Чем угощали уральцев на праздновании Дня города Чем угощали уральцев на праздновании Дня города Чем угощали уральцев на праздновании Дня города Чем угощали уральцев на праздновании Дня города Чем угощали уральцев на праздновании Дня города Чем угощали уральцев на праздновании Дня города Чем угощали уральцев на праздновании Дня города Чем угощали уральцев на праздновании Дня города Чем угощали уральцев на праздновании Дня города Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото автора      