Он уже дал признательные показания, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Авто и 7,5 миллионов тенге отобрали у жителя ЗКО Иллюстративное фото из архива "МГ" Мама 15-летней девочки написала в социальных сетях о том, что к ее дочери на черной "Приоре" подъехал мужчина и показал гениталии, когда та стояла на остановке "Старый собор". С ее слов, инцидент произошел утром 16 сентября.   По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, стражи порядка приступили к оперативно-розыскным мероприятиям и им удалось установить и задержать правонарушителя. Им оказался 35-летний мужчина, который дал признательные показания. Действия задержанного полицейские квалифицировали как хулиганство. Начато досудебное расследование.  