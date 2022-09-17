Фото из архива "МГ"tokaev-2 Сегодня, 17 сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о переименовании столицы. Главному городу страны возвращено прежнее название - Астана. Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.