- Жители микрорайона — и взрослые, и дети рассказали, что часами стоят в ожидании автобусов и по новой схеме добираются на работу, в школу около двух часов! За это время можно доехать Махамбетского района! - поделился с нами общественник и блогер Нурлан Жунасов. - Государство субсидирует пассажирские перевозки — 5,2 миллиарда тенге выделяет! - то есть еще и помогает перевозчикам, а автобусов нет!

С августа в Атырау изменилась схема движения ряда маршрутов общественного транспорта. Тогда власти объяснили нововведения тем, что специально приглашенные эксперты из Алматы промониторили весь общественный транспорт и предложили сделать ряд изменений. Введенные новшества сильно не понравились жителям Атырау, которые ежедневно пользуются услугами общественного транспорта. Сначала жители микрорайона Нурсая — пользователи маршрута №30А, который до изменения схемы движения заезжал к ним, а после — перестал, пригласили акима города на встречу. После чего градоначальник велел восстановить прежний маршрут. А теперь лопнуло терпение у жителей микрорайона Жулдыз-3. К ним раньше также заезжал автобус № 58А. С изменением схемы движения, до конечной теперь нужно идти порядка километра. К тому же ощущается явная нехватка автобусов, как только заработали школы, и пассажиров на этом маршруте прибавилось. Сегодня в обед жители пригласили общественников, устав писать в телеграм-чат Smart Atyrau, в соцсети.Прибывший замакима города Серик Нсанбаев пообещал решить вопрос на следующей неделе.