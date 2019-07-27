Видео того, как Эдвин Блом читает произведение Абая на казахском языке, выложено на официальной странице в Facebook компании КПО. В конце он говорит, что передает эстафету акиму Бурлинского района Санжару Алиеву и директору ТОО "PSA" Бекету Избастину. Нужно отметить, что гендиректор КПО на видеоролике представляется также на казахском языке. Напомним, маленькая девочка Лайлим Шырак к 175-летию великого поэта Абая прочитала отрывок из его стихотворения и передала эстафету президенту Казахстана Касыму-Жомарту Токаеву. Он передал эстафету министру образования и науки Асхату Аймагамбетову, министру культуры и спорта Актоты Райымкуловой и Димашу Кудайбергену. Участие в эстафете приняли многие политики и известные люди республики. Аким ЗКО Гали Искалиев также принял участие в эстафете. Ему ее передали директор Уральского трансформаторного завода Акжол Сауранбаев, шоумен Турсынбек Кабатов и заслуженный деятель Казахстана, организатор Айтысов Журсин Ерман. В свою очередь аким ЗКО передал эстафету Ержану Максиму. JfBLcYlUqU4 Видео с официальной страницы Karachaganak Petroleum Operating B.V. в социальной сети Facebook