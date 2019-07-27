Генеральный директор компании КПО Эдвин Блом принял эстафету от управляющего директора ТОО "УТЗ"Alageum Electric, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Видео того, как Эдвин Блом читает произведение Абая на казахском языке, выложено на официальной странице в Facebook компании КПО. В конце он говорит, что передает эстафету акиму Бурлинского района Санжару Алиеву и директору ТОО "PSA" Бекету Избастину. Нужно отметить, что гендиректор КПО на видеоролике представляется также на казахском языке. Напомним, маленькая девочка Лайлим Шырак к 175-летию великого поэта Абая прочитала отрывок из его стихотворения и передала эстафету президенту Казахстана Касыму-Жомарту Токаеву. Он передал эстафету министру образования и науки Асхату Аймагамбетову, министру культуры и спорта Актоты Райымкуловой и Димашу Кудайбергену. Участие в эстафете приняли многие политики и известные люди республики. Аким ЗКО Гали Искалиев также принял участие в эстафете. Ему ее передали директор Уральского трансформаторного завода Акжол Сауранбаев, шоумен Турсынбек Кабатов и заслуженный деятель Казахстана, организатор Айтысов Журсин Ерман. В свою очередь аким ЗКО передал эстафету Ержану Максиму. JfBLcYlUqU4 Видео с официальной страницы Karachaganak Petroleum Operating B.V. в социальной сети Facebook Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  