В области началась ротация госслужащих корпуса «Б», сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" Сегодня, 30 июня, на должность руководителя управления развития языков ЗКО назначена Мынбаева Айгуль Адильгереевна, ранее возглавлявшая областное управление образования. - Перед областным управлением развития языков стоят новые задачи. Сегодня перед лицом новых вызовов президент страны особо отмечает возрастающую роль и актуальность многоязыковой политики. В управлении образования Вы также тесно работали в данном направлении. Необходимо и в дальнейшем проводить обозначенную Главой государства политику трехъязычия. Желаем успехов на новой работе, - сказал заместитель акима ЗКО Арман УТЕГУЛОВ. Справка: Мынбаева Айгуль Адильгереевна родилась в Западно-Казахстанской области в 1963 году. Образование – высшее. В 1985 году окончила Педагогический институт. В 1985-2000 годах работала педагогом в учреждениях среднего и профессионального образования. С 2000 года работала в управлении образования Западно-Казахстанской области на должностях ведущего, главного специалиста, руководителя отдела, заместителя руководителя и руководителя управления ранее возглавлявшего Сырымский район. Стоит отметить, что это уже второе назначение. Вчера, 29 июня, сменился аким Казталовского района. Им стал Абат ШЫНЫБКОВ. Между тем, вакантным остается место акима Уральска, поскольку Нариман ТУРЕГАЛИЕВ был избран депутатом сената Парламента Рк.