ДЧС ЗКО предупреждает жителей области о предстоящей 40-градусной по смс, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" В сообщении говорится, что в Западно-Казахстанской области с 1 по 3 июля объявляется штормовое предупреждение в связи с предстоящей жарой.  